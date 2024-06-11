DEAŞ’ın finans yapılanmasına operasyon! Terör örgütünün ‘Emir ve Kadı’ları yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütü mensupalarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli '6415 Sayılı Terörizmin Finanmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan yakalandı.

ÖRGÜTÜN EMİR VE KADILARI DA ARALARINDA

Şüpheliler arasında sözde örgütün Emir ve Kadı seviyesinde örgüt mensuplarınında bulunduğu ortaya çıkarken, Hawala sistemi ile örgüte ait paraların transferini yaptıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Düzce ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlara Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından 60 ekip ve 300 personel katıldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 8 flash bellek ve CD, 4 laptop, 11 tablet bin 100 dolar, 33 bin 600 TL, 27 adet dekont, çeşitli banka kartları, çok sayıda Arapça döküman ve Hawala işlemlerine ait şifre notları ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 5 Mart'taki operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 4'ünün tutuklandığı, 1'ine ev hapsi verildiği, birinin adli kontrol şartıyla salıverildiği ve 1 zanlının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.