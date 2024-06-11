KTÜ Uzay Kulübü, ABD’de başarıya imza attı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay Kulübü KTU SPACE Takımı, NASA sponsorluğunda ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Staunton şehrinde düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması'nda çok sayıda takımı geride bırakarak 98.88 puan ile dünya 6'ncısı oldu.

KTU SPACE Takımı'nı tebrik eden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Bu önemli başarı, Üniversitemizin eğitim kalitesini ve öğrencilerimizin yeteneklerini, uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamıştır. KTÜ Uzay Kulübü'nün elde ettiği bu önemli derece, sadece Üniversitemiz için değil, aynı zamanda ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ve danışmanlarının bu başarıya ulaşmalarında gösterdikleri azim ve özveri, bizlere geleceğe dair büyük umutlar aşılamaktadır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Benli ve KTU SPACE Takım Kaptanı Muhammed Ali Güneş nezdinde takımda yer alarak ülkemizi ve KTÜ'yü ABD'de en iyi şekilde temsil eden Ömer Eser, Furkan Bayırlı, Zehra Akcan, Bünyamin Kılıç, Ayşenur Tak, Doğukan Erbaş, Sultan Ebrar Güzel ve Muhammed Sait Bayat'ı başarılarından dolayı tebrik etti.