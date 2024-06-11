PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP’li başkan yakalandı

PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015 yılında Marmaris HDP İlçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini kaydetti. Daha sonra İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Suruç Mürşitpınar sınır hattından yasadışı yollarla Suriye Ayn El Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015 yılında örgüte katıldığını ifade etti.

VERGİ ADI ALTINDA PKK'YA FİNANS SAĞLANDI

Şüpheli, ayrıca İpekli'nin, Muğla bölgesinde örgüte müzahir kişilerden vergi adı altında para toplayarak örgüte finans sağladığını iddia etti. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Abdullah İpekli Mart aydında takibe alındı. İpekli hakkında iletişimin tespiti, denetlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirinin uygulandı. MASAK'tan mali verilerinin temin edilerek incelendi arından yakalanarak gözaltına alındı. İpekli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.