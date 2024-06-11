Pozantı belediyesinden emeklilere 2 bin TL bayram ikramiyesi

Arsası belediyeye ait olup içerisinde evleri bulunan ve yıllardır belediyeye ecri misil parası ödeyen vatandaşıların tapularını alma fırsatı sağlayacaklarını belirten Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmaları sonrasında belediye arsasında ikamet eden vatandaşların arsa büyüklüklerine göre çıkacak olan ücretin ödenmesi sonrasında vatandaşlar evlerinin tapusuna kavuşmuş olacak" dedi.

Başkan Ali Avan'ın yine seçim vaatlerinden biri olan "Emekliye 2 bin TL kurban yardımı" da meclis gündeminde alınan kararla geçti. Mecliste alınan karar doğrultusunda Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlediği ihtiyaç sahibi emeklilere 2 bin TL kurban yardımı yapılacağı kararlaştırıldı.

Kurban Bayramı yardımı için evet oyu veren tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Ali Avan, "Bu uygulama seçim vaatlerim arasındaydı. Halkımıza söz vermiştim. Bu sözümüzü de tutacak olmanın onurunu yaşıyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlemiş olduğu kriterlere uygun ihtiyaç sahibi emeklilerimize alacakları 2 bin lira hayırlı uğurlu olsun" dedi.