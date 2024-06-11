Sendika ve çalışanlar belediye önünde eylem yaptı! İşten atılanların sayısı 300’e yükseldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen kalabalık belediyeyi protesto ederken, Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman basın açıklaması yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde son yerel seçimlerin ardından başlayan işçi kıyımının, dur durak bilmediğini anımsatan Kahraman, "DEM Parti tarafından yönetilen Büyükşehir'de son çıkışlar ile birlikte 72 emekçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden, aşından ve geleceğinden edilmiştir. Diyarbakır Büyükşehir'de son dönemde artan emek düşmanı yaklaşımlara asla boyun eğmeyeceğiz!

"ZULÜM KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

Helal lokmalarına iftiralarla saldıranlara sonuna kadar direneceklerini kaydeden Kahraman, "Tüm yıldırma politikalarına karşı emekçilerin yanındayız!

Büyükşehir Belediyesinde işten atılanların Diyarbakırlı olmadıkları idea edilmektedir. Bunun doğru olmadığını tüm basın mensupları yaptıkları röportaj ile şahit oldular. İşten atılanlar 4 yıl ile 14 yıl arasında hizmeti olan arkadaşlarımız var. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinde mobbing ve yer değişikliğine devam etmektedirler. Maalesef duyuyoruz ki işten atılan işçilerin Belediye yönetimi DİSK Genel İş Sendikası üzerinden bilgi alarak işlerine son verilmektedir. Personeller arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Memurların yemek parası artırılırken işçilerin yemek paraları artırılmadı. Bu ayrımcılığa bir an önce son verilmelidir. Dün valinin kapısında ek protokol için eylem yapanlar bugün suspus olmuşlar. Nerede DİSK Sendikası" dedi.

"KADIN ÜYELERİMİZE MOBBİNG"

Kayapınar Belediyesinde kadın üyelerine mobbing uygulanarak, yerlerinin değiştirilip park bahçelerde seraya sürüldüğünü ifade eden Kahraman, "Kadın hakları ve eşitlik diyenler nerede? Sur Belediyesinde mobbing ve sürgünler hat safhaya yükseldi. Ameliyat olan üyelerimizin heyet raporları kabul edilmeyerek tekrar raporun incelenmesi için 3 imzalı üst heyete gönderiyorlar. Sur Belediyesinde bir yandan işçiler işten atılırken, maaşlar verilmezken, diğer taraftandı İşkur üzerinden 45 işçi alımı duyurusu yapılmıştır. Bu ne çelişki! Bağlar Belediyesinde de aynı filim devam etmektedir. Bir yandan para yoktur diyerek işçiler işten atılırken diğer yandan da 50 işçi alımı yapıldı. Halkımızın yüksek beklentilerini, hayal kırıklığına dönüştüren belediye yönetimini uyarıyoruz: Derhal bu yanlıştan dönün, emekçilerin hak gasplarına son verin!

EMEKÇİLERİN SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI DUYUN, MOBBİNGLERE SON VERİN!

Medeniyetlerin beşiği Mezopotamya topraklarında izlenen ilkel politikayı asla unutmayacağız. Tasarruf, seçim öncesi işe alımlar ya da 'ATM personeli' gibi yakıştırmalara karşı emekçilerimizin ve halkımızın sabrı tükenmiştir. Bu mesnetsiz ifadelere sığınarak yapılacak tüm açıklamaları reddediyoruz!

Son işten atılanlar arasında Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Gülbahar Aşiri'nin de olması belediye yönetimi tarafından izlenen bu emekçi düşmanı politikanın nedenini açıklıyor. Ayrıca daha dün yine Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in de işine son verilmiştir. Yıllardır çocukların yaşam haklarını, geleceklerini elinden alanlar, bugün emekçilerin haklarını gasp etmek istiyor" ifadelerini kullandı