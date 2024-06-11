SON DAKİKA | Bakan Fidan, Putin ile görüştü! Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi netleşti

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: PUTİN'E İLİŞKİLERİMİZ FEVKALADE İYİ İLERLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabulü sırasında, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." dedi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Moskova'da temasları esnasında da bu konuları görüşme imkanı bulduğunu aktaran Fidan, Putin'le görüşmesi sırasında gündeme getirmek istediği birkaç konu olduğunu dile getirdi.

FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Gazze'deki son durum değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Lavrov- Fidan görüşmesinde Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.

BAKAN FİDAN, MOSKOVA'DA ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan dün, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Fidan-Şoygu görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.