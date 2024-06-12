Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde iki polisin açığa alındığı iddia edilen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre; alkollü iki kişi gece saatlerinde bir iş yerine zarar verdi ve olay yerinden kaçmak istedi. Polisler duruma müdahale etti. Zarar verilen iş yerinde maddi hasar oluştu. Kimlik tespiti yapmak isteyen polislere küfürlü konuşan, parmak sallayan, olay yerinden kaçmaya çalışan ve polislere karşı gelen iki kişi polislere kimliklerini de vermedi. Polisler iki kişiye müdahale etmek zorunda kaldı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. İddialara göre; olayla ilgili iki polis açığa alındı.

"KİMLİK YOK" DEDİ VE PARMAĞINI SALLADI

Alkollü iki kişinin polisleri tahrik ettikleri olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıkınca polislere destek mesajları yağdı. Adeta çileden çıkarılan polislere defalarca küfürlü konuşan ve karşı gelen alkollü iki kişiden birinin, defalarca ismini soran polise defalarca "Benim ismim yok" cevabını verdiği, iki kişinin araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları anlar da o görüntülere yansıdı. İki kişiden biri; yaşanan olay öncesi tüm tahriklere rağmen sakinliğini koruyan ve kimlikleri isteyen polislere "Yok. Bende kimlik yok, ne yapacaksın canımı mı alacaksın" cevabını verdi. O anlar da o görüntülere yansıdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin kendilerine "Gidemezsiniz" diyen polislere "Nasıl gidemeyiz" yanıtını verdikleri anlar da görüntülere yansıdı. İki kişiden biri parmak sallayarak polisi tehdit etti ve polise "Oğlum" hitabında da bulundu.

Çanakkale'de iki polisin açığa alındığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"BU CESARETİ NEREDEN BULUYORLAR"

Olayın öncesine ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada söz konusu alkollü iki kişiye tepki, polislere ise destek mesajları yağdı. Görüntüleri yorumlayan vatandaşlar "Devletin polisine karşı bu cesareti nereden buluyorlar? Polisler haklı… Polisler de insan, adamları resmen çileden çıkartmışlar. Polisleri korumak gerek. Böyle bir olaydan ötürü ceza almamalılar ki suçlulara müdahale edebilsinler" yorumları yaptı.