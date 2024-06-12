PKK’dan kaçtı diye ekmeğinden ettiler

Hizmet İş Sendikası, Memur Sen'in de desteğiyle Diyarbakır'dan DEM Partinin işçi kıyımına tepsi göstermek ve protesto etmek amacıyla Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptı. İşten atılan belediye çalışanlarının katıldığı eylemde, işçi kıyımının durdurulması istendi.







Şuana kadar Diyarbakır'daki DEM Partili Belediyelerde son çıkarılan 72 kişi ile birlikte 300'e yükseldi. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ercan Kahraman, belediyelerde seçimlerin ardından başlayan işçi kıyımlarının devam ettiğini söyledi.



Emek düşmanlığına asla izin vermeyeceklerini ve hukuki süreçleri başlattıklarını belirten Kahraman, intikam duygusuyla harekât eden DEM Partili belediyenin bir süre sonra bir Diyarbakır annesini işten attıktan sonra dünde Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer'in işine son verildiğine dikkat çekti.

"DAVAYA (ÖRGÜTE) İHANET ETTİN"



Diyarbakır'da evlat mücadelesi veren anne Ayşegül Biçer ve eşi 2021 yılında terör örgütü PKK'nın kamplarından tutulan oğlu Mustafa Biçer'i kurtardı. Örgütten kaçtıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret ederek elini öpen Mustafa Biçer, topluma adapte amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. İki yıldır Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Biçer, dün işine son verildi.



Örgütten kaçtıktan sonra askere giden ve ardından evlenip yuva kuran Mustafa Biçer, bayram öncesi işten atılırken, belediye önündeki eyleme katıldı. SABAH'a konuşan Mustafa Biçer, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, beni çağırdı, 'davaya (örgüte) ihanet ettin ve senin artık kredin bitti' dedi.





Bir gün sonra personel müdürlüğüne çağırıldım, başkanların selamı var diyerek işime son verildiğini söylediler. Mesai saatinden sonra da gelen işime son verildiğine dair mesaj geldi. Burada sonu kadar hakkımı arayacağız" dedi.

"BUNLARLA HEP MÜCADELE ETTİM"



Oğluna destek için belediye önüne gelen anne Ayşegül Biçer, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bunlarla hep mücadele ettim. Bundan sonra da bu mücadelem sürecektir. Oğlum benim onlara karşı duruşum ve örgütten kaçtığı için çıkarıldı. HDP önünde yıllardır onlarla mücadele ederek, evlatlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz.





Gerekirse belediye önüne de bir çadır kurup işçiler için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Anneler ve işten atılanlar ardından ellerinde Türk Bayraklarıyla belediye aleyhine sloganlar atarak, yönetimi protesto etti.