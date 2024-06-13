Büyükşehir’de TİS isyanı… 7 bin memur iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmesi İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin her ay maşalarla birlikte memurlara ödenen sosyal denge tazminatını yasal sınırlara çekmek istemesiyle krize dönüştü. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca memurlar, önceki gün belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek istedi. Kapıdaki güvenlik görevlileri eylemcilerin içeri girmesini önlemek isteyince taraflar arasında yaşanan itiş kakış kısa sürede arbedeye dönüştü. Olay yerine çağrılan polis kalabalığa müdahale etti. Arbede sırasında binanın kapısı kırıldı. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca memurların örgütlü olduğu sendika iş bırakma kararı aldı.

MEMURLAR MECLİS SALONUNA GİRMEK İSTEYİNCE ARBEDE ÇIKTI

Dün sabah saatlerinde büyükşehir belediyesi, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin memur iş bıraktı. Sabah erken saatlerde ofislerin bulunduğu Kültürpark'taki hizmet binası önüne gelen çalışanlar Başkan Tugay'ı protesto edip sık sık slogan attı.

Tüm Bel Sen İzmir 1 nolu şubenin iş bırakma eylemine diğer sendikalardan da destek geldi. Tüm Yerel Sen, 1, 2 ve 3 No'lu şubelerle birlikte ilçeler dahil tüm gün iş bırakacaklarını duyurdu. Tüm Yerel Sen üyeleri saat 10:00'da Egemenlik Evi önünde toplandı. Sendika üyeleri, eylemin ana merkezi olan Kültürpark'taki belediye hizmet binası önüne yürüyüşe geçerek eylem alanına geldi.

KOLTUKLARINIZDA RAHAT OTURAMAYACAKSINIZ

Memurlar adına açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, "Dün belediye yaşananlarla ilgili yazılı bir metin paylaşmış. Bu metinde emekçiler ellerinden alınmak istenen ekmeklerine sahip çıktıkları için yasa dışı ilan ediliyor. Yazıklar olsun ya. Zafer direnen emekçinin olacak. Buradan ilan ediyoruz. Emekçilerin hakkını alamazsınız. Emekçiler buna müsaade etmeyecek. Bu yaz evet bize sıcak geçecek. Ama size daha sıcak geçecek. Her gittiğiniz yerde bizi karşınızda bulacaksınız. Koltuklarınızda rahat oturamayacaksınız. Bunu böyle bilin." dedi.

BARİKATLAR YIKILDI

Açıklamanın ardından 1 nolu hol önünde toplanan memurlardan oluşan kalabalık grup önce çalışma ofislerinin bulunduğu hollerin içine girip slogan attı. Ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışma ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'a yürüyüşe geçti. Barikatlarla kapalı alanı aşan memurlar Tugay'ın ofisinin önüne geldi. Memurların bekleyişi sürüyor. Öte yandan izmir büyükşehiri belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada memurlara ödenen sosylal denge tazminatında yasa ile belirlenen üst sınırın aşılması durumunda Sayıştay'ın zimmet çıkardığını bu nedenle sosyal denge tazminatlarının yasada belirlenen sınırlardan ödenmesine karar verildiğini belirtti.