Çebi’den CHP’li Belediye Başkanına sert sözler: Atatürk ile ilgili algıdan başka ne yaptınız?

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Ortahisar Belediye başkanı Kaya'nın Atatürk üzerinden algı yaptığını belirterek, "Atatük Köşkü, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu tarafından yapılan çalışma ile tam bina restorasyonuna 50 milyon mobilya içinde 9 milyon harcandı. Atatürk'ün vasiyeti eskimiş bir şekilde koltuğun üzerinde duruyor idi .Onun ordan alınmasına daha estetik şekilde yapılarak güzel bir yere asılmasına karar verildi. CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yine Atatürk üzerinden siyaset algısı yaptı. Atatürk hepimizin kurucu lideri sadece sizin değil bunu böyle bilin.

HANGİ YATIRIMA İMZA ATTINIZ ATATÜRK İLE İLGİLİ ALGIDAN BAŞKA NE YAPTINIZ?

Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ,geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Atatürk Köşkü sonrası Köşk önünde, "Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan Atatürk Köşkünde, Atatürk'ün vasiyet sözleri Atatürk köşkünden kaldırıldı" sözlerine yer verdiği açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Konuyla ilgili AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li Belediye Başkanı Kaya'yı sert dille uyardı.

HANGİ YATIRIMA İMZA ATTINIZ, ATATÜRK'LE İLGİLİ ALGIDAN BAŞKA NE YAPTINIZ?

CHP'li Belediye başkanının Atatürk üzerinden siyaset yaptığını belirten AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çebi, "Atatürk köşkünün restorasyonu için önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Murat Zorluoğlu çok titiz bir çalışma ile gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Atatürk'ün vasiyeti eskimiş bir şekilde koltuğun üzerinde duruyor idi. Onun oradan alınmasına, daha estetik şekilde yapılarak güzel bir yere asılmasına karar verildi. Tam bina restorasyonuna 50 milyon mobilya içinde 9 milyon harcandı. Bu tarihe kültüre verdiğimiz değeri göstermektedir. Elbette Atamıza yakışır bir mekan olması anlamında da çok değerli. Bir defa Ortahisar belediye başkanımız nezaket gereği Murat Zorluoğlu başkanımıza teşekkür etmeli idi. Bir diğeri nezaket gereği belediyede ki ilgili arkadaşlardan bilgi alabilirdi. Neticede hepsi ile aynı zamanda mesai arkadaşı olduğunu bilmeli. Atatürk üzerinde alışmışlar siyaset yapmaya algı oluşturmaya Atatürk hepimizin kurucu lideri sadece sizin değil bunu böyle bilin. Hangi yatırıma imza attınız, Atatürk'le ilgili algıdan başka ne yaptınız ?

Atatürk; İstikbal Göklerdedir, diyerek hedef gösterdiğini belirten Çebi," Yerli ve milli hamlelerle S/İHA, TİHA'lar üretildi. İstiklal ve istikbalimizin teminatı İHA/SİHA'lara bela okuyan önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na ses çıkarmayan Atatürk'ün vasiyetinden bahsedemez. Şerefli Türk askerine yönelik kimyasal silah kullanıyor iftiraları karşısında tek kelime edemeyen Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ses çıkarmayan vasiyetten bahsedemez. Atatürk'ün Dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir, dediği Türk ordusuna hakaret edenlere ses çıkarmayarak mı vasiyetine sahip çıkacaksınız?" dedi.