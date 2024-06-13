Fikir dünyamızın sönmeyen meşalesi Cemil Meriç

Kaleme aldığı eserleriyle Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç, ebediyete irtihalinin üzerinden 37 yıl geçse de fikirleriyle yaşamaya devam ediyor. Meriç, büyük çoğunluğu karanlıkta geçen ömrünü Türk milletinin ve insanlığın aydınlanması için harcadı. Hüseyin Cemil Meriç, Birinci Balkan Savaşı sürerken 1912'de Meriç Nehri yakınlarındaki Dimetoka'dan Antakya'ya göçmüş bir ailenin çocuğu olarak 12 Aralık 1916'da Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Okumayı 4 yaşında söken, ilk ve orta öğrenimini Arapça, Fransızca, Kuran, tecvid, ahlak eğitimi de aldığı Reyhanlı Rüştiyesi'nde tamamlayan Meriç, ardından Fransız idaresindeki Antakya'ya giderek Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu.İlk çeviri kitabı Balzac'ın "Altın Gözlü Kız" romanı 1943'te yayımlanan Cemil Meriç, burslu kabul edildiği İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Fransız Filolojisi Bölümü'nden 1944'te mezun oldu. Gözleri 1954'te zayıflayan ve başarısız göz ameliyatlarının ardından 1955'te görme yetisini tamamen yitiren Meriç, çevresindekilere okuttuğu Fransızca ve İngilizce metinleri sözlü olarak çevirip yardımcılarına yazdırdı. Büyük mütefekkir "Bu Ülke" kitabını 1974'te yayımladı. Aynı yıl, medeniyet kavramını tartıştığı "Umrandan Uygarlığa" adlı eseri okurla buluşturan, edebiyat ve düşünce tarihi niteliği taşıyan "Kırk Ambar" eseriyle 1980'de Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü'ne layık görülen usta kalem, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1981'de "Yılın Yazarı" seçildi. Meriç'in sağlığında basılan son eserleri "Işık Doğudan Gelir" ile "Kültürden İrfana" oldu. Cemil Meriç, 13 Haziran 1987'de, 71 yaşında hayata veda ederek Karacaahmet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.Büyük fikir adamının kızı Ümit Meriç, daha önce SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Kelime dünyasının zenginliği ona çağdaşlarından çok daha büyük bir kuvvet vermiştir. Cemil Meriç'in eserleri okundukça gösterdiği hedefler hayat buluyor. Cemil Meriç, hem Türkiye sevdalısıdır hem de İslam irfanına hürmetkârdır."