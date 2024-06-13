HDP’li eski başkanlar ve yardımcıları terör suçundan tutuklandı

Diyarbakır Ergani İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen terör soruşturması kapsamında, 8 Haziran'da gözaltına alınan eski HDP Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu, geçmiş dönemlerde HDP ve HDP'nin devamı o partilerden belediye eşbaşkanlığı yapan Fesih Yalçın, Ramazan Kartalmış ile başkan yardımcıları Gülistan Polat, Esveri Malkoç ve Cavidan Yaman, Ergani Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 6 şüpheli, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.Hâkimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP'nin Ergani eski belediye başkanları hakkında, "Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları" gibi suçlamalar bulunuyor.