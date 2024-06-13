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Giriş Tarihi: 13.6.2024

HDP’li eski başkanlar ve yardımcıları terör suçundan tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
HDP’li eski başkanlar ve yardımcıları terör suçundan tutuklandı
Diyarbakır Ergani İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen terör soruşturması kapsamında, 8 Haziran'da gözaltına alınan eski HDP Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu, geçmiş dönemlerde HDP ve HDP'nin devamı o partilerden belediye eşbaşkanlığı yapan Fesih Yalçın, Ramazan Kartalmış ile başkan yardımcıları Gülistan Polat, Esveri Malkoç ve Cavidan Yaman, Ergani Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 6 şüpheli, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.




Hâkimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP'nin Ergani eski belediye başkanları hakkında, "Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları" gibi suçlamalar bulunuyor.
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HDP’li eski başkanlar ve yardımcıları terör suçundan tutuklandı
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