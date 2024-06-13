İzmir’de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde bugün eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltı alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.