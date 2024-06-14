İsrail mezalimine karşı duran İspanya’yı takdir ediyoruz

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya programı kapsamında ilk olarak Türkiyeİspanya İş Forumu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle daha da geliştirmek arzusundayız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19.2 milyar dolara ulaştı. 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakaladık. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olması da bu yaklaşımın sonucudur.Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım, vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı, basın mensupları öldürüldü. Gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu. Doktorlar, akademisyenler, masum siviller, kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in takındığı tavrı şahsı ve milleti adına tebrik ediyorum. İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıkların tüm dünyada antisemitizmi körüklediğine de şahit oluyoruz. İspanya'nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşılıyoruz. Sanchez, ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen, Türkiye'nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa kıtasında endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir.Türk müteahhitlik firmaları İspanya'da yaklaşık 1.1 milyar dolarlık 6 proje üstleniyor. Barcelona'daki stadyum projesi bu alandaki işbirliğinin en somut örneklerinden biri. İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1.3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım işbirliklerimizi, cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacak.2023 yılını 255.4 milyar doları mal ihracatı, 101.7 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen yıl yüzde 4.5'lik bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1.1 trilyon doları aştı. Uçak gemisini birlikte yaptığımız gibi bunun yanında diğer birçok insansız hava araçlarında, SİHA'larda, Akıncı'da, insansız denizaltılarda çok daha farklı bir konuma gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa Sarayı'nda baş başa, heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve Toplantısı dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanchez'e misafirperverliği için teşekkür eden Erdoğan, 2021'de Ankara'da düzenlenen son zirve toplantısında iki ülke ilişkilerini "Kapsamlı Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlattı. Erdoğan şunları söyledi:İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir. Yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in büyük katkıları oldu. İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz. Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri bu kararın arkasında durup hemen ateşkes sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. İsrail katliamlarına devam ederken Amerika'nın duruşu bizlere ciddi manada üzmektedir.İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki beş yıl içinde 25 milyar euro'ya ulaşmak.Türkiye ile İspanya arasında güvenlik, enerji, uzay, bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin de bulunduğu 12 farklı alanda anlaşma imzalandı.İspanyaBaşbakanı Sanchez de diğer Avrupa ülkelerine Filistin'i tanımaları çağrısında bulunarak, "Tek çıkış yolu bu. Güvenlik ve barış için tek çözüm bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor. Bu konuda sorumluluğu almalıyız. Kan dökülmesinin engellenmesi, güvenliğin sağlanması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Türkiye ile aynı yönde hareket ediyoruz. Biz Akdenizliyiz" dedi. Sanchez, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz mükemmel bir düzeye ulaştı. Her alanda işbirliği yapan iki önemli ülkeyiz" diye konuştu.CumhurbaşkanıErdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvedeİsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek. Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak. Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak. ANKARA