İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmesi, belediyenin her ay maşalarla birlikte ödediği sosyal denge tazminatını yasal sınırlara çekmek istemesiyle krize dönüştü. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca memurlar, önceki gün belediye meclis toplantısının yapılacağı salona girmek istedi. Güvenlik görevlileri engelleyince taraflar arasında arbede çıktı. Olay yerine çağrılan polis kalabalığa müdahale etti. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu şubesinin kararıyla, dün sabah büyükşehir belediyesi, İZSU ve ESHOT genel müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin memur iş bıraktı.Seçimden sonra 195 çalışa-çalışanı işten atan Başkan Tugay, nı memurların da haklarını tır-tırpanlamaya çalışıyor.Kültürpark'taki hizmet binası önüne gelen memurlar, Başkan Tugay'ı protesto edip sık sık slogan attı. Eyleme, diğer sendikalardan da destek geldi. Tüm Yerel Sen, tüm gün iş bırakacaklarını duyurdu. Açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, "Buradan ilan ediyoruz. Emekçilerin hakkını alamazsınız. Emekçiler buna müsaade etmeyecek. Bu yaz bize sıcak geçecek. Ama size daha sıcak geçecek. Her gittiğiniz yerde bizi karşınızda bulacaksınız. Koltuklarınızda rahat oturamayacaksınız. Bunu böyle bilin" dedi.Memurlar daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışma ofisinin bulunduğu İzmir Sanat'a yürüyüşe geçti. Barikatlarla kapalı alanı aşan memurlar Tugay'ın ofisinin önüne gelip beklemeye başladı. Yazılı bir açıklama yapan belediye ise sosyal denge tazminatında yasa ile belirlenen üst sınırın aşılması durumunda Sayıştay'ın zimmet çıkardığını, bu nedenle yasada belirlenen sınırlardan ödenmesine karar verildiğini öne sürdü.