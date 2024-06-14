AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında, Özel'in, Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesinin beyhude bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Özel'in ittifak bileşenlerine 'suç ortağı' demesinin ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlık olduğunun altını çizen Çelik, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel'in, Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, CHP içindeki rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz" dedi. Fatih Şahin ise Cumhur İttifakı'nın, yerli, milli ve onurlu bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıktığını dile getirdi.