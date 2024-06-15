3 milyon hacı adayı Arafat’ta

Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını, 655 otobüsü kapsayan özel operasyonla Arafat'a taşıdı. Hasta hacı adayları için sahra hastanesi kuruldu. Yürüme zorluğu çeken ve hastanede bulunan hacı adayları ambulansla Arafat'a taşındı. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kuran-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "cem-i tehir" yapan hacı adayları, Müzdelife vakfesini yerine getirecek.Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vakfe duası sonrasında Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. SONHacı adayları Arafat'a çıkmadan önce son cuma namazını Kâbe'de kıldı. Sıcak hava nedeniyle hacı adayları şemsiye ve şapkalarla namazlarını kıldı. Hacı adayları, servislerin durdurulması nedeniyle Kâbe'ye çoğunlukla yürüyerek geldi. Hacı adaylarının Harem-i Şerif'e girişlerinde hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması kapsamında çıkartılan kartlar görevliler tarafından tek tek kontrol etti.