Eski günlerimize dönmüş gibiyiz

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla zarar gören illerin başında gelen Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Çarşıda yaşanan yoğunluk, eski günleri özleyen esnafı da vatandaşları da sevindiriyor. Çarşı esnafından Sabit Helvacıoğlu (63), "Yarım asırdır bu çarşıdayım.Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu çarşıda geçti. Dükkânım yıkıldı ama ben yine pes etmedim. Çarşımız eski o kalabalık günlerine dönmeye başladı" dedi. Tarihi Uzun Çarşı'da 25 yıldır baharat malzemeleri satan Necdet Alkar (79), asrın felaketinden sonra işyerini ilk açanlardan. Yaşanan felaketten sonra esnafın tekrar işyerlerini açması için çağrı yaptığını dile getiren Alkar, "Dükkânım zarar gördü ama ilk gün elimden geleni yapıp açtım. Camide yatıp kalktım. Beni gören diğer esnaf da tek tek açmaya başladı.Allah'a şükürler olsun çarşımız cıvıl cıvıl olmaya başladı" diye konuştu. Künefe ve kadayıf malzemeleri satan Nedim Taş (52) ise, "Çarşımızda eski günleri görmeye başladık. Çok büyük acılar yaşadık ama el birliğiyle ve kenetlenerek atlatıyoruz. Biz ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz ve çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.