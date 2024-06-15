Karneleri verdi kalbine yenildi

Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve 5 çocuk babası 33 yıllık tecrübeli öğretmen Zeynel Yıldırım, okulda düzenlenen karne töreninde öğrencileriyle bir araya geldi. Eğitim-öğretim sezonunun son gününde sınıfında öğrencilerine karnelerini dağıtan ve öğrencilerinin mutluluğuna ortak olan Yıldırım, daha sonra okuldan ayrılarak kendisine ait olan zeytin bahçesine gitti.

Bir süre sonra burada aniden fenalaşan Zeynel Yıldırım, yakınları tarafından hemen Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. an Zeynel Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Düzenlenen karne töreni sonrasında kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum" notunu paylaşan ve bu nottan saatler sonra kalbine yenilen Zeynel Yıldırım'ın vefatı ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu.