Haberler Gündem Haberleri Kaza değil cinayet! Mimar Cihat’a çarptıktan 1 saat sonra ihbarda bulunmuş
Giriş Tarihi: 15.6.2024 11:34

Kaza değil cinayet! Mimar Cihat’a çarptıktan 1 saat sonra ihbarda bulunmuş

Konya’da bir gün arayla öğretmen kadının cep telefonunu bıçak zoruyla gasp edip yurttan çıkan genç kıza da bıçakla saldıran, bisiklet sürücüsü 31 yaşındaki mimar Cihat Mert’e de çarpıp, ölümüne neden olan suç makinesi 23 yaşındaki Ali Akdağ ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Akdağ’ın sabah 07.40 sıralarında Mert’e çarptığı ancak ihbar saatinin ise 1 saat sonra olduğu belirlendi. Akdağ’ın ifadesinde de yolu ortalayıp geldiğini itiraf ettiği, tüm bunlara rağmen Mert’in otomobilden kaçmak için mücadele verdiği öğrenildi. Cihat Mert’in kask kamerasının da kayıp olduğu, bulunması halinde olayı daha net bir şekilde ortaya koyacağı belirtildi.

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Kaza değil cinayet! Mimar Cihat’a çarptıktan 1 saat sonra ihbarda bulunmuş

Ali Akdağ, 3 Haziran günü merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki parkta yürüyüş yapan öğretmen C.Ö'nün boğazına bıçak dayayıp, telefonunu gasp etti. Saldırgan 4 Haziran sabahı da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki N.Ü'yü de yine aynı bölgede aracıyla takibe aldı.

Bıçağı genç kızın koluna dayayıp, duvar kenarına çekmeye çalışan saldırgan N.Ü'nün elindeki termosla karşılık vermesi ve çığlık atması üzerine panikleyerek olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kiraladığı aracıyla kendisine yeni bir kurban arayan Ali Akdağ, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bisikletle spor yapan mimar Cihat Mert'e çarptı.

Genç mimar kaza yerinde can verirken, Akdağ yapılan ihbar sonrası yakalandı. Adliyeye sevk edilen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece 3 suçtan tutuklandı.

KAZA DEĞİL CİNAYET!

Olayla ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Kaza sonrası yapılan incelemelerde profesyonel bisiklet sürücüsü olan Cihat Mert'in kolundaki nabız ölçere göre 07.41'de kalbinin durduğu öğrenildi. Ancak suç makinesi Ali Akdağ'ın olay yerinden aşağıya inerek, başka birinden yardım isteyip, ihbarda bulunulduğu zaman ise 08.49 olarak kayıtlara geçti.

Katil zanlısı ifadesinde yolu ortalayıp geldiğini itiraf ederek, "Şarjım olmadığı için yardım çağıramadım. U dönüşü yapıp yardım çağırmaya gittim. Yolda gördüğüm birine kaza olduğunu ve polisi aramasını istedim" dedi. Ancak Akdağ'ın olay yerinden aşağıya çok kısa sürede inebilecekken neden 1 saat beklediği ise soru işareti olarak kaldı.

KAYIP KASK KAMARASI

Kaza yerinde Cihat Mert'e ait cep telefonu olay yerinde kırık vaziyette bulundu. Ancak Mert'in hiç çıkarmadığı ve You Tube kanalı içinde videolar çektiği kask kamerasına ise halen ulaşılamadı. Mert ailesi ise, kask kamerasının önemli olduğunu, olayın daha net olarak görülebileceğini, olayın basit bir kaza olmadığını ifade etti. Ayrıca profesyonel bisikletçi olan Mert'in birçok yarıştan madalya ile döndüğü, otomobilin çarptığı yolu da antrenman amaçlı olarak 233 kez inip çıktığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

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Kaza değil cinayet! Mimar Cihat’a çarptıktan 1 saat sonra ihbarda bulunmuş
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