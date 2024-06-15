Maskeyle yalıya giren 3 şüpheli tutuklandı: Yalı vurgununda 3 kişi tutuklandı 5 kişi adli kontrol aldı

KAPORTACIDA 700 BİN DOLAR ÇIKTI

Kaportacı dükkanı olan Aytekin A.'nin işyerine düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ş.'de kıskıvrak yakalandı. Kaportacıda yapılan aramalarda 692 bin 200 dolar, 200 bin avro, 20 bin TL, 900 gram ziynet eşyası, kasa açmakta kullanılan manyetik matkap, az miktarda uyuşturucu madde, soğuk cüzdan, 3 cep telefonu, 2 sahte plaka ele geçirildi. B.Ç., Fatih'te evinde yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 400 dolar, 9 bin TL ve bir altın yüzük ele geçirildi. Bahçelievler'de evinde yakalanan Y.B.'nin evinde ise bir şey bulunamadı. Olay sonrası 5 esas şüpheliye yardım eden B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. Edirne'de yakalandı. Tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalanırken, 6 suç kaydı bulunan bekçi Ahmet Yıldırım ve Serdar Canpolat ise halen aranıyor. Yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.