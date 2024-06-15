Namaz kılan vatandaşlara küfürler etmişti! Gözaltına alınıp tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 14 Haziran Cuma günü Fatih İlçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde yaşandı. Cami avlusunda Cuma Namazı kılmak üzere saf tutan vatandaşları cep telefonu ile kayda alarak hakaret ve küfürler eden bir kişi o görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve tepki topladı.

Soruşturma açıldı. Açlık kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen ve 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan M.D.A. yakalanarak gözaltına alındı ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. M.D.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.