Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 298 hâkim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi'ni yayınladı. Yeni görevlendirmelerle birlikte Türkiye'de kadın il başsavcı sayısı 3'e yükseldi. Yalova başsavcılığı görevini yürüten Duygu Bayar Öksüz'ün başsavcı vekilliği görevine Aşiyan Alkan Aktaş'ın getirilmesiyle beraber Yalova Adliyesi kadın başsavcılara emanet edildi.HSK Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. 4 bin 298 hâkim ve savcıyı kapsayan kararnamede önemli görevlendirmeler yapıldı. Türkiye'de 2 olan kadın il başsavcı sayısı 3'e yükseldi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ebru Cansu yeni kararnameyle birlikte Tunceli Başsavcısı oldu. 2022 yılında yayınlanan kararnamede Gümüşhane Başsavcılığı görevine Tuba Ersöz Ünver getirilmişti. Yalova başsavcılığı görevini yürüten Duygu Bayar Öksüz'ün başsavcı vekilliği görevine Aşiyan Alkan Aktaş getirildi. Yeni kararnameyle beraber Yalova Adliyesi kadın başsavcılara emanet edildi.