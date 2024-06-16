17 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara ve Metina Dağı bölgesinde sürdürülen sınır ötesi operasyonlar kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16'ların katıldığı hava harekâtlarında, Hakurk Kampı ve Pençe Kilit bölgesinde 8 PKK'lı silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından sağlanan güvenli alanlara yönelik bir grup teröristin sızma girişimde olduğu tespit edildi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yerleri belirlenen 9 PKK/YPG'li, Fırtına obüslerle gerçekleştirilen nokta operasyonunda etkisiz hale getirildi. Sınır ötesinin teröristlerden temizlenerek güvenli alanlar oluşturulması amacıyla yapılan operasyonda toplam 17 PKK/ YPG'li etkisiz hale getirildi.