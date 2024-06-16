705 bin emekli Bozbey’in kriterlerine takıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısına, CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'in seçim öncesi verdiği "emeklilere her ay 2 bin liralık yardım" vaadi damga vurdu. Destek için şu ana kadar 120 bin emeklinin belediyeye başvurduğunu, başvuranlardan 13 bin kişiye "destek" vermeye başladıklarını söyleyen Bozbey, bu rakamı 15 bine çıkaracaklarını söyledi. Bozbey'in açıklamalarına AK Parti Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu'ndan tepki geldi. Emeklilere yönelik desteğin AK Parti döneminde var olduğunu, belediye olarak 6 ve 12 ay boyunca ve her iki bayram öncesinde emeklilere destek verildiğini belirten Adiloğlu, "50 bin ihtiyaç sahibi ailenin içerisinde, yaklaşık 10 bin emekli aileye zaten destek oluyorduk. Bursa'da 705 bin emekli, bizce Bozbey'in kriterlerine takıldı" dedi.