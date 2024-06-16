Bayramımız kardeşlik şölenine dönüşsün

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle birer mesaj yayımladı:Bayramlar millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum. Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum.