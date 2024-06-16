Mezarlıklarda hüzün ve gurur

81ilde şehitlikler ve mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri mezarlarda temizlik yaptı, dua etti, Kuran okudu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindekiler Edirnekapı Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Adana'da şehit Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in mezarını ziyaret eden baba İzzet Yenier "Babam kelimesini hiç ağzından düşürmezdi. En son evlilik yıldönümünden 2 gün önce görüşmüştük. O olmayınca bir yanımız yok" dedi. Şehit Jandarma İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yemen'i mezarını ziyaret eden anne Fedai Yelmen "Oğlum şehit olmadan bir gün önce tüm aileyi arayıp 'helallik' istemişti.Evlat acısı zor sınav. Oğlum ölmedi, şehit oldu" dedi. Erzincan Garnizon Şehitliği'nde şehit Uzm. Çvş. Fırat Kılıç'ın babası Özal Kılıç oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek "Biz özel günlerde, her cuma hep buradayız" dedi. Özal Kılıç'ın oğlu için yazdığı hasret yüklü mektup herkesi duygulandırdı. Elazığ Asri Mezarlık'ta babasının kabrini ziyaret eden Nadir Emrah Ünal, "Babaları, anneleri hayatta olanlar kıymetini bilsin" dedi. Kırıkkale'de şehit oğlu Uzm. Çvş. Mehmet Türker'in mezarı başında gözyaşlarına boğulan anne Hatice Türker'i Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yiğit "Ben de senin oğlunum" diyerek teselli etti. Trabzon Ortahisar'daki Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte de tören düzenledi./ SABAH