Balkanlar’da Türkçe rüzgârı

Türkçeyi ve Türk kültürünü dünya genelinde yaymaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, 'Tercihim Türkçe Projesi' ile de başarıdan başarıya koşuyor. Yürütülen görüşmeler sonucunda Türkçe dersleri, toplamda 13 ülkenin eğitim müfredatına girdi. Son 5 yılda büyük bir ivme kazanan proje kapsamında Bosna-Hersek, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova ve Ürdün'deki ilkokul ve ortaokullarda Türkçe eğitimler veriliyor. Öğrenciler, seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi olarak Türkçeye ilk adımı atıyor. Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk, Fas ve Tayland'daki üniversitelerde de Türkçe, 'seçmeli yabancı dil dersi' olarak okutulmaya başlandı.13 ülkeye yayılan 'Tercihim Türkçe Projesi' ile eğitimler, Yunus Emre Enstitüsü tarafından belirlenen metotla ve enstitüye ait ders materyalleri ile veriliyor. Bunun yanı sıra fiziki imkanların yetersiz olduğu okullarda Türkçe sınıflar oluşturuluyor, sınıflara akıllı tahtadan projeksiyon aletine kadar hemen hemen tüm gerekli ekipmanlar hediye ediliyor. Ayrıca, öğrencilere okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunulmasının yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenerek Türkçe sevgisi aşılanıyor. Özellikle Balkan ülkelerinde dalga dalga büyümeye devam eden proje kapsamında bugüne kadar yalnızca Bosna-Hersek'te 30 binden fazla öğrenci Türkçe öğrendi.Söz konusu ülkelerdeki çocukların Türk kültürüne ve Türkçeye ilgisini artırmak için düzenlenen çocuk şenlikleri de büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Bosna- Hersek'te artık geleneksel hale gelen şenliklerin sonuncusuna 6 binden fazla öğrenci katılım sağladı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl gerçekleştirilen şenlikler ile 11'inci kez bu dev organizasyon Bosnalı çocuklarla buluşmuş oldu.