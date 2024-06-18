21 yılda 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk" dedi. Bu özel günün hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmak amacıyla 2.7 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturduklarını açıkladı. Özhaseki, "2024 yılı içerisinde hedefimiz 3.5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak" dedi. Özhaseki ayrıca Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik her yıl "Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitim ve Çalıştayları" düzenlediklerini de hatırlatarak, "Bugüne kadar 22 ayrı Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi düzenledik. 108 ülkeden, 1170 uzmana eğitim verdik" bilgisini paylaştı.