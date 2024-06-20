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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Kazalara 4 günde 26 kurban

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde 693 trafik kazasında, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1302 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekiplerin, 343 bin 95 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi,️ 30 bin 390 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını vurguladı. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım."
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Kazalara 4 günde 26 kurban
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