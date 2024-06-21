9 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde Ağrı, Şırnak ve Batman kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, biri kırmızı, 3'ü turuncu kategorideki 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride aranan 'Şehmus Malazgirt' kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin şehit düştü 18 eyleme katıldığı, bu eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Turuncu kategorideki teröristler 'Şervan Botan' kod adlı Şakir Erdemci, 'Eylem' kod adlı Hazret Kaçar, 'Nurhak' kod adlı Nurettin Tekin ve 'Axin' kod adlı Zeynep Özkan'ın ise, bir güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı toplam 3 eyleme katıldıkları belirlendi.