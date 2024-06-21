Eleştirilince çılgına döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında "Bidon kafa" tartışması çıktı. Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine sinirlenen Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım" açıklamasında bulundu.Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil'in geçmişte AK Partili seçmeni kastederek kullandığı 'Bidon kafa' açıklamasına istinaden sert sözler sarf etmişti. Kutuplaşma ortamından beslenenler olduğunu belirten Özel, "Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca, 'Hata bizde nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'Bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in açıklamalarının ardından Özdil, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.Özdil paylaşımlarında, kendisine yönelik eleştiriye tahammül bile edemeyerek adeta kin kustu. Özdil, "Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım" ifadelerine yer verdi.CHP lideri Özel, Özdil ve benzerlerini "kutuplaşmadan rant elde eden çevreler" olarak tanımlarken, seçmene kafa tutan yaklaşımı reddettiğini kaydetti. Özel, "Arkadaş seçmene sövüyor falan. Hiç duymadığı şeyler gibi olmuş gibi anlatıyor, sonra attığı iftira viral oluyor, her tarafta dolaşıyor, sonra en yakının bile ona inanıyor falan. Bunlar kutuplaşma olmazsa yaşayamazlar, beslenemezler, geçinemezler. İki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan. Savaş ekonomisinden beslenenler. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer, ne bütün tartışmaları bitirir" şeklinde konuştu.