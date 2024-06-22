Boşanmak isteyen karısını öldürüp kayıplara karıştı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan S.M, eşi Gülsüm M.'yi bıçakla yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Gülsüm M., ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.