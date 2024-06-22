Eşini öldüren katil kocadan ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım’ paylaşımı! Evi terk eden eşini ikna edemeyince öldürdü

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gürçeşme Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında 32 yaşındaki Rıdvan Kahraman, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı.

Eşini eve dönmesi için ikna edemeyen Rıdvan Kahraman, Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kahraman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli Rıdvan Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetten sonra kaçan Rıdvan Kahraman (32) Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın ifade verdikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SEVDAN BİTTİ KİBRİTİ ÇAKTIM

Cinayet şüphelisi Rıdvan Kahraman'ın sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, Uygar Doğanay'ın şarkısının, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.