CHP’li belediyeden terör gazisine ‘temizlik’ sürgünü

lazığ'da 1997 yılında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan Murat Esgin, çalıştığı CHP'li Kastamonu Belediyesi'ndeki mevcut görevinden alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Esgin, "Eğer bu makamları bizlere layık görüyorlarsa bizler seve seve buralarda da çalışırız. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'dan bir isteğim var, şehit aileleri ve gaziler olarak bizler bu muameleyi hak edecek ne yaptık" dedi. Sağlık sorunları sebebiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki işlerin kendisinin yapabileceği bir iş olmadığını belirten Esgin, "Bu vatan bizim, bizler de bu vatan için canımızı, kanımızı, vücudumuzdaki bazı uzuvları kaybetmişiz. Niye vatanımız için kaybettik? Eğer gece Kastamonu Belediye Başkanımız Hasan Baltacı rahat uyuyabiliyorsa, şehidimiz Satı Yanaşoğlu ve Gazi Murat Esgin gibi binlerce şehidimiz ve gazimiz sayesinde bu ülkede yaşıyorlar. Eğer bu makamları bizlere layık görüyorlarsa bizler seve seve buralarda da çalışırız" ifadelerini kullandı.