Manisa’da 300 hektar ormanlık alan yandı

Manisa'da makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan ve iki mahallenin tahliye edildiği yangın havadan ve karadan müdahaleyle 14.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 2 ev ve 1 deponun yandığı yangında, ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü. Salihli ilçesine bağlı kırsal Yağbasan Mahallesi, Dibekdağı mevkiinde, dün saat 11.30 sıralarında makilikte çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere ilk olarak 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale yapıldı. Rüzgârın etkisini artırmasıyla birlikte alevler, Yağbasan ve Karasavcı mahallelerine doğru ilerledi. Her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı aileler yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise Manisa Valiliği öncülüğünde kurumların misafirhanelerine yerleştirildi. Yangın 14.5 saat sonra kontrol altına alındı. 300 hektar alan zarar gördü.