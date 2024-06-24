4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı: Cinnet getirdim hepsini vurdum

ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba, anne ve babasıyla birlikte Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba, babası ile annesi yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.