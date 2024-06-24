4 kişiyi öldüren katil damat yakalandı: Cinnet getirdim hepsini vurdum

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşinin 3 aylık erkek bebeğini göstermediği gerekçesiyle eşi Şükran Aba (20) ile kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla (50) ile kayınbiraderi Muhammet'i (18) tabancayla öldüren Hakim Aba (24) Hatay'ın Erzin ilçesinde babası Şerif Aba (67) annesi Azize Aba (51) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Katliam yapan damat Hakim Aba, "Şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Olay günü sabah yine tartıştık, ailelerde araya girdi. Cinnet getirdim hepsini vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Cinayetten sonra babası Hakim Aba, tarafından kaçırılan 3 aylık Deniz bebek, polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Sevgi evlerine verilen Deniz bebek, bakım ve koruma altına alındı.
ÇOCUK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Korkunç olay 22 Haziran'da Seyhan ilçe Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hakim Aba, boşanma aşamasında olduğu eşi Şükran Aba (20) ile çocuk görüşmesi nedeniyle tartıştı. Bakkal dükkanı işleten Hakim Aba, olay günü yine eşiyle tartıştı. Ailelerinde girdiği tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakim Aba bunun üzerine önce eşi Şükran Aba'yı daha sonra Turgut Erat'ı, kayınvalidesi Leyla'yı (51) ve kayınbiraderi Muhammet'i (18) tabancayla öldürdü.
13 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Saldırıyı gerçekleştiren Hakim Aba'nın daha sonra babası Şeref Aba ve annesi Azize Aba ve 3 aylık erkek bebeği Deniz Aba'yı alıp üzerine kayıtlı 81 EM 836 plakalı otomobille kaçtı. Cinayet masası ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 13 adet boş kovan buldu. Hayatlarını kaybeden 4 kişi Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba, anne ve babasıyla birlikte Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba, babası ile annesi yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BEBEK SEVGİ EVLERİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki sorgusunda katil zanlısı Hakim Aba, "Şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Olay günü sabah yine tartıştık, ailelerde araya girdi. Cinnet getirdim hepsini vurdum. Pişmanım" dedi. Katil zanlısı Hakim Aba, babası Şerif ve annesi Azize Aba adliyeye sevk edildi. 3 aylık Deniz bebek, polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Sevgi evlerine verilen Deniz bebek, bakım ve koruma altına alındı.