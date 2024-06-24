Kuduz 29 köpeği Ankara’ya getirdiği iddia edilmişti: Yaşama Tutunan Patiler Derneği başkanına tahliye kararı

Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, taraf avukatları ve dernek üyeleri katıldı. Sanık yakınları duruşma salonunda bulunan daha önce darp ettikleri basın mensubuna karşı "Siz daha akıllanmadınız mı? Bunu geçen duruşmada dövdük, yine gelmiş." derken diğer basın mensupları hakkında da "Bunlarda yeni gelmiş, akıllanırlar." diye söylemde bulundular. Ardından sanık avukatı basınının duruşma salonundan dışarı çıkartılmasını istedi. Hakim talebini değerlendireceğini söyledikten sonra salonda yeteri kadar yer olmadığından dolayı bir kısım basın mensubunun duruşma salonundan çıkmasını talep etti.

TUTANAK EL YAZISI İLE TUTULMUŞ

Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme karar verdiklerini söyledi. Boyacı, dernek çalışanıyla birlikte Siverek'teki bir hayvan barınağına gittiğini ve barınaktan sorumlu veteriner hekimin refakatiyle barınağı gezdiklerini belirtti. Veteriner hekime "Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?" soran Boyacı, "Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak izin almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım." dedi. Boyacı, Siverek ilçesindeki barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü.

Savcının "Hasta hayvanları yakındaki bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusu üzerine Boyacı, "Yol üzerinde güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. O yüzden tedavilerinin yapılması için Ankara'ya getirdim" dedi.

KÖPEKLERE SU VERMEK İÇİN DURDUM BİR KÖPEK ÖLMÜŞTÜ

Tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini ve Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini söyleyen Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu. Veteriner hekim gözetiminde yönetmeliğe uygun şekilde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu." dedi.

Savunmasına Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini söyleyerek devam eden sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

KÖPEKTEN KÖPEĞE BULAŞAN HASTALIK

Tanık Adem Yücel ise Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin yaşam alanından sorumlu veteriner hekim olduğunu ve getirilen köpeklerin kendisine teslim edildiğini söyledi. Köpekleri muayene eden Yücel, 8 köpekte 3 farklı ölümcül hastalık tespit ettiğini, bunların köpekten köpeğe bulaşan hastalıklar olduğunu belirtti. Beyanların ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Başkanı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.