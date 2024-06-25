Belediye memurları bordro yaktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatını yasal sınırlara çekme kararı İzmir Büyükşehir'de örgütlü sendikada büyük tepki ile karşılandı. Bayram öncesi çok sayıda eyleme imza atan sendika, bayram sonrası da eylemlere devam kararı aldı. Dün öğle saatlerinde Büyükşehir'e bağlı birimlerin bulunduğu Kültürpark önünde bir araya gelen memurlar iş bırakarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışma ofisinin de olduğu İzmir Sanat'a yürüdü. Yürüyüş boyunca ellerinde bordroları sallayan kamu emekçileri Başkan Tugay'a 'sosyal denge tazminatı ile ilgili kararından vazgeç' çağrısında bulundu. Sık sık 'Bize ekmek yoksa size huzur yok' sloganı atan memurlar ellerindeki maaş bordrolarını Başkan Tugay'ın çalışma ofisinin önünde ateşe verdi.