Beş kişinin şehit olduğu MKE fabrikası patlamasında yeni bilirkişi raporu istendi

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin görülen davada 6 sanık hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay günü fazla mesaiye gelen personelce yapılması planlanan jelatinit dinamiti üretiminin iptal edilmesi üzerine, üretimde kullanılan nitrogliserinin tahliyesi ve temizliği için dört işçi nitrogliserin tankının yanına gitti. İşlem sırasına göre önce su vanasının, daha sonra nitrogliserin vanasının açılması gerekirken, İbrahim Özdemir tarafından önce nitrogliserin vanası açıldı. Hatanın anlaşılması üzerine işçiler tarafından su vanası aranırken bir müddet sonra patlama meydana geldi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporun dosyaya geldiğini bildirerek, sanıklar ve taraf avukatlarının rapora ilişkin beyanları dinlemek için söz verdi.

GÖREVLERİN HEPSİNİ LAYIKIYLA YAPTIM

Tutuksuz sanık Sarı, dava dosyasına gelen bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Malzemelerde askeri nitrogliserinin kullandığı yazmaktadır. Bu gliserin, -13 derecede donmaktadır. Ancak biz normal nitrogliserin kullanıyoruz. Bu raporda yanlış yazmaktadır. Ben bugüne kadar verilen görevlerin hepsini layıkıyla yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanıklar ve avukatları soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni gelen bilirkişi raporu arasında farklılıklar bulunduğunu söyleyerek, bu çelişkinin ortadan kaldırılması ve sanıkların patlamada kusurunun olup olmadığının tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinden oluşan 9 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.