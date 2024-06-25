DEM’li 9 eş başkana yurtdışı yasağı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından DEM Partili 9 belediye eş başkanın pasaportuna tedbir kararı konuldu. Pasaportlarına tedbir kararı konulan eş başkanlar şu şekilde: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, Ergani Belediye Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz, Silvan Belediye Eş Başkanı Sevim Biçici, Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız.