DEM’li provokasyona karşı ‘devlet şefkati

DEM'in tüm provokatif yaklaşımına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'da yangında hayatını kaybeden ailelere taziye ziyareti yaptı.Vefat edenlerin aileleriyle buluşan Işıkhan, "Tüm ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek bu ihtimallerin de önüne geçmiştir. Gereken tüm müdahaleler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Işıkhan, devletin maddi ve manevi olarak yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin yanında olacağını dile getirdi. Bu kapsamda acil yardım ödeneği ile gerekli maddi desteğin sağlandığına işaret eden Işıkhan şu bilgileri paylaştı:Yangına Mardin ilinde 86 araç, 451 personel, Diyarbakır İlinde 94 araç, 557 personel ile müdahale edilmiştir.Yiten canlarımızı geri getirmek mümkün değil ancak diğer maddi hasarlarımız da inşallah en kısa zamanda temin edilip vatandaşlarımız desteklenecektir.Hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmayacak mağdur edilmeyecektir. 100 BIN TL DESTEKYangında yakınlarını kaybeden her aileye 100 bin TL yardımda bulunduğu öğrenildi. Diğer taraftan tüm kayıplar için valilik eliyle incelemnin sürdüğü maddi zararların da karşılanacağı öğrenildi.Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran Perşembe akşamı çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetmişti.