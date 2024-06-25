İddiaların çoğu spekülasyondur

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:Suriye'nin kuzeyindeki bir takım terörist faaliyetleri çok yakından takip ediyoruz. DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında bir terör örgütünün dünyaya demokrasi diye pazarlaması kabul edilemez.Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir.Netenyahu yönetimi son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netenyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir.Temmuzun başında belediye başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız oraya da katılacaklar. ŞİMŞEK CHP GÖRÜŞMESİPartilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenlere bilgiler veriliyor.Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Yurt dışı çıkıx harcı için son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler var. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim.