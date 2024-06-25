İzmir’de toplu ulaşımdan sonra suya zam yolda

İzmir'de daha 2 ay önceki belediye meclisi toplantısında "İzmir halkı beni seçti. Ben de onlara olan vaadimi yerine getirerek İzmir'i Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan ili yapacağım" diyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay toplu ulaşıma yaptığı yüzde 34'lük zammın ardından bu kez içme suyuna zam yapmak için harekete geçti. Tugay, Nisan'da içme suyu tarifelerinde göstermelik indirim kararı almıştı. Ancak Tugay'ın talimatıyla İZSU bürokratları zamlı taslak tarifeler üzerinde çalışmaya başladı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre 28 Haziran'da İZSU Genel Kurulu zam gündemiyle olağanüstü toplantı yapacak. Bu toplantıda içme suyuna zam kararı meclis gündemine taşınacak. Suya yapılacak zam oranı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.İZSU Genel Müdürlüğü 2023 yılı kasım ayında kabul edilen 2024 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde içme suyuna 2024 Haziran ayında yüzde 50 zam öngörmüştü. 31 Mart yerel seçimlerinde Cemil Tugay'ın belediye başkanı seçilmesi ile birlikte bütçede yapılması öngörülen zammın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Tugay'ın geçtiğimiz Nisan ayında konutlarda içme suyunda 4 metreküp tüketimlerde yaptığı yüzde 25'lik indirimin bütçeye olan 7 aylık mali yükünün 400 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. Şimdi tüm gözler 28 Haziran'da gerçekleştirilecek genel kurul toplantısına çevrildi. İçme suyuna ne kadar zam yapılacağı bu toplantıda netleşecek.