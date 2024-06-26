Adana ve Edirne merkezli 31 ilde tasa dışı bahis operasyonu... Yasa dışı bahisten 7 milyar liralık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Adana ve Edirne merkezli 31 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli 29 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 242 şüpheli gözaltına alındı.

7 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin; yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5️ farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları belirlendi. Şüphelilerin banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7️ milyar Türk lirası işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİSTEN 40 MİLYON LİRA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı yaklaşık 40 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

555 MİLYON DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 2️ adet ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin aklanması sonucu elde edilen toplam 555 milyon 750 bin Türk lirası değerinde; 81 otomobil, 19 işyeri ve 4️ arsaya el konuldu.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.