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Giriş Tarihi: 26.6.2024 14:42

Ankara'da inanılmaz olay: Yardım isteme bahanesiyle durdurup gasbetti!

Ankara'da kimliği belirsiz bir kişi, yardım talebiyle durdurduğu TIR sürücüsünü bıçakla tehdit edip, aracını gasbetti. Polis, başka bir aracı aynı yöntemle durdurmak isterken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Ankara’da inanılmaz olay: Yardım isteme bahanesiyle durdurup gasbetti!

Ankara çevre yolunda kimliği belirsiz kişi, Selim Ö. yönetimindeki 34 FTG 862 plakalı TIR'ı yardım isteme bahanesiyle durdurdu. Selim Ö., aracına aldığı kişinin bir süre sonra saldırısına uğradı.

Şüpheli, Selim Ö.'yü bıçakla tehdit edip, darbederek araçtan attıktan sonra TIR'ı gasbederek kaçtı. Selim Ö., polise başvururken, şüphelinin aynı şekilde yardım talebiyle yola atlayıp, başka bir aracı durdurmaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor...

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Ankara'da inanılmaz olay: Yardım isteme bahanesiyle durdurup gasbetti!
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