Ankara’da inanılmaz olay: Yardım isteme bahanesiyle durdurup gasbetti!

Ankara çevre yolunda kimliği belirsiz kişi, Selim Ö. yönetimindeki 34 FTG 862 plakalı TIR'ı yardım isteme bahanesiyle durdurdu. Selim Ö., aracına aldığı kişinin bir süre sonra saldırısına uğradı.
Şüpheli, Selim Ö.'yü bıçakla tehdit edip, darbederek araçtan attıktan sonra TIR'ı gasbederek kaçtı. Selim Ö., polise başvururken, şüphelinin aynı şekilde yardım talebiyle yola atlayıp, başka bir aracı durdurmaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor...