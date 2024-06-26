CHP’li Tugay pes etti işçiler zafer kazandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Toplantı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA ve İZENERJİ şirketinde işten atılan işçiler, Başkan Tugay'ı toplantının yapılacağı bina önünde protesto etti.İşçiler, Başkan Tugay ile görüşmek ve taleplerini iletmek için toplantının gerçekleştirildiği İzmir Ticaret Odası (İZTO) binasının önünde uzun süre oturma eylemi gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personeli olan Haydar İnanır, bina dışında Tugay'ı protesto etmek için bekleyen işçiler ile görüştü. İnanır işçilere, "Temizlik ve ilaçlama alanında işçiye ihtiyacımız var. Aranızdan 1 temsilci yarın isim listesiyle beraber gelsin, görüşelim. Başkan Tugay'ın bilgisi dahilinde bu görüşmeyi sizlerle yapıyorum. Bu alanlarda iş isteyenler gelebilir. Sizler de eylemleri sonlandırın" dedi. İnanır ile görüşen işçiler eylemlerini sonlandırdılar.Yaşananlara AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden özel kalem müdürlüğü çalışanı Haydar İnanır'ın işten çıkarılan işçilerle yaptığı görüşmenin video görüntüsünü paylaşan İnan, altına da "İlk izleyince şaka sanıyor insan. Burası 5 milyon izmirlinin yaşadığı bir kent... İzmirli genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bakın işte CHP budur! CHP'nin insan kaynakları politikası da budur! CHP'nin liyakatten anladığı da budur! Bir tane danışmana ver listeni, at mesajı... Seni temizlikçi olarak işe başlatsınlar... Kısacası: Güzel İzmir'imizi bu anlayış çok ama çok geri götürecektir. Bilinmesini isteriz ki! Bu hımbıl, kibirli ve beceriksiz yönetimin zararlarına güzelim şehrimizi alet ettirmeyeceğiz" dedi.