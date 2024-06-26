Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını oturarak yaptı. MHP lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı dağılırsa dışarıdan güdümlü işbirlikçiler bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türk milletinin ve Türkiye'nin matemidir" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:Dünya baş döndüren gelişmelerin, akılları bulandıran hadiselerin çekim alanındadır. İyimserliğimizi destekleyecek çok az gerekçemiz olduğu da malumlarınızdır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir.İsrail hâlâ Gazze'ye saldırıyor, barış arayışlarını sekteye uğratıyor, 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını, birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor.Doğu Akdeniz ve Ege pek çok tehdide müsaittir. Irak ve Suriye üzerinde kumar oynanmaktadır. Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üssüne dönüştürülmek istenmektedir.İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur.Tatlı su kurnazı eski tüfekler, yozlaşmış elitler, karanlık odaklar, dış bağlantılı maşalar partimizin, ittifakımızın aleyhine psikolojik harp tehditlerinde bulunan kansızlar operasyon yürütmektedir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.CHP Genel Başkanı, bizim iki arkadaşımıza değil yanındaki Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı bir davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir. CHP hastalıklı bir bünyedir.Özgür Özel, kendisine verilmiş ev ödevi listesinde MHP ile uğraşma görevine koyulmuştur. Bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen, çatısı akan, üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek.