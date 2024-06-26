Google: Çözüm için masaya oturmaya hazırız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Google temsilcileri 'dijital telif' konusunda 'Biz varız, masaya oturmaya hazırız' dedi.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Yayman başkanlığında toplanarak Google'ı dinledi. Komisyonda Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Başkanı Tolga Sobacı, Google Arama Motoru, G-Mail, YouTube gibi hizmetlerin sahibi ve sağlayıcısı olan Google Reklamcılık'ın, ABD'de yerleşik Google LLC Şirketinden bağımsız ve ayrı bir şirket olduğunu belirtti. Sobacı, "Google Reklamcılık, Google LLC'nin Türkiye'deki şubesi, tüzel kişisi, temsilcisi değildir ve Google LLC şirketine ait ürün ve hizmetler üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır" dedi.Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Müdürü Duygu Yücesoy ise TESK'e hibe, KOBİ'lere kredi desteği, bakanlıklara reklam kredisi desteği kapsamında 12 milyon dolarlık katkıda bulunduklarını açıkladı. Yücesoy, dijital telif düzenlemesi konusunda ise "Biz buradaki habercilik ekosisteminin ihtiyaçlarını, beklentileri anlamak için herkesle, tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız" dedi. Yücesoy, "O nedenle biz, ülkemizdeki ihtiyaçları, buradaki beklentileri en iyi şekilde anlayarak her iki taraf için de menfaat sağlayacak çözümler konusunda istişareler yapmak üzere görüşmeye hazırız" ifa delerini kullandı.