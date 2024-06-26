Son dakika: MİT’ten Interpol’un aradığı PKK’lıya operasyon! Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı

20 Temmuz 1999'da Bingöl'de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl'de 28 Eylül 2003'te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004'te sivil Hıdır Şahin'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi. Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003'te 10 askerin, 07 Haziran 2004'te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı.

2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı. 07 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi.