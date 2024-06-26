Son dakika: MİT’ten Interpol’un aradığı PKK’lıya operasyon! Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinden yine önemli bir operasyona imza attı. 1991 yılında Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başlayan PKK'lı Ali Dinçer, Orhan Bingöl kod adını aldıktan sonra, Lübnan Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. 2001-2004 yıllarında Türkiye'ye dönüp Erzurum Eyaleti/Yayladere Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, 2005-2009 arasında Irak Hakurk Lolan kampındaki sözde meşru savunma konseyine gönderildi.
Akabinde Hakkari Şemdinli Çukurca kırsalında Zagros Eyaleti yönetimine getirilen terörist, 2007'de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirmesinin akabinde PKK üst yönetiminden Abbas Kod Duran Kalkan'ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürdü.
KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU
2013 yılı sonrasında Gare'de tabur sorumlusu olan terörist hakkında yıl Interpol tarafından hakkında "Kırmızı Bülten" ile arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında Zap Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Dinçer, 2016-2018 yıllarında Gare Saha Sorumlusu oldu. Bu süre zarfında PKK'nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 teröristten oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi'ne girdi. 2022 yılından itibaren Cezire Bölge Sorumlusu olan Orhan Bingöl kod Ali Dinçer son olarak PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.
İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı kategoride yer alan terörist, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan Dinçer, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.
DAĞLICA ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE KALMADI
Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı da olmadı. Birçok eylemde bizzat yer de alan Dinçer, 1997'de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ/Karakoçan-Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu. 13 Kasım 1997'de Bingöl/Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bançıvan'ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997'de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu'nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi.
20 Temmuz 1999'da Bingöl'de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl'de 28 Eylül 2003'te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004'te sivil Hıdır Şahin'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi. Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003'te 10 askerin, 07 Haziran 2004'te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı.
2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı. 07 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi.
SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatına bağlı unsurlar teröristin Suriye'de bulunduğu bölgeyi belirledikten sonra saha ajanlarıyla azılı teröristi takibe aldı. Suriye Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.